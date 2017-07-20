Саткинский ФОК-недострой, с которого упали дети, требуют законсервировать

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Сатки (Челябинская область) требует законсервировать должным образом ФОК-недострой, с которого в начале июля упали и разбились две девочки, одна из которых погибла, а вторая получила тяжелую травму, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства, прокурорской проверкой установлено, что в сентябре 2007 года между Саткинским районом и ОГУП «Челябоблинвестстрой» в лице генерального директора ООО ПК «Сатка Строй-Сервис», выступающего в качестве подрядчика, заключен муниципальный контракт на строительство в Сатке физкультурно-спортивного комплекса с устройством ледовой площадки. Решением арбитражного суда Челябинской области в 2013 году муниципальный контракт расторгнут. Длительное время строительство объекта не ведется.

«Вопреки требованиям гражданского и градостроительного законодательства, объект незавершенного строительства не законсервирован, охрана не организована, на территорию объекта имеется свободный доступ для людей, что создает опасность для их жизни и здоровья. Ранее прокуратура города уже требовала от властей принятия соответствующих мер, однако собственник недостроя – администрация района – предписания игнорировал, что привело к несчастному случаю с несовершеннолетними детьми», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас прокуратура требует сделать это через суд.

Кроме того, на контроле находится расследование уголовного дела, возбужденного по факту падения детей по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).