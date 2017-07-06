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Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 12:14

Прокуратура выяснит обстоятельства падения детей с недостроя в Сатке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратурой Челябинской области организована проверка обстоятельств падения детей с недостроенного здания в Сатке – напомним, в ходе игры с высоты около пяти метров упали две девочки, одна из которых погибла, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Несчастный случай произошел вечером 4 июля: две девочки 11 и 13 лет упали с недостроенного здания ледового дворца. Старшая подруга погибла младшая с переломом позвоночника и ушибом легкого госпитализирована в Челябинскую детскую областную больницу.

Следственный комитет уже возбудил дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)

Органы прокуратуры, в свою очередь, проверяют исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе по ограничению доступа к строительному объекту посторонних лиц (детей). При установлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Бездействию должностных лиц, допустивших нахождение несовершеннолетних на недостроенном здании, будет дана уголовно-правовая оценка.

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Теги: подросток, ребенок погиб, падение с высоты, новости сатки, ребенок пострадал
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