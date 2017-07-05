СК ищет виновных в смерти 13-летней девочки, упавшей с недостроя в Сатке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

СК возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки, упавшей с недостроенного ледового дворца в Сатке (Челябинская область), – выясняется, кто отвечает за охрану объекта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел во вторник, 4 июля, вечером: около недостроенного здания ледового дворца Сатке было обнаружено тело 13-летней девочки с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительным данным, школьница сорвалась с высоты не менее 5 метров. Недостроенное здание огорожено частично и имеет свободный доступ. По данному факту следственными органами возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе балансовая принадлежность здания и должностные лица организации, в чьи обязанности входит охрана объекта. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Пользователи соцсетей рассказывают, что трагедия случилась из-за мародеров, расхищающих долгострой. С их слов, в опасном здании гуляли две девочки, упали обе. Одна погибла, а вторая госпитализирована с травмами.