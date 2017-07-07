СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту ДТП, где погибли 5 магнитогорцев

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Башкортостане следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли пять магнитогорцев, – столкновение грузовой «ГАЗели» и легковушки произошло в районе Белорецка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР республики.

Напомним, что Renault Logan и грузовик столкнулись поздним вечером 6 июля (21.25 мск) на автодороге Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск. В иномарке погибла почти вся семья: 40-летний водитель, его 36-летняя супруга, 14-летний сын и четырехлетняя дочь, еще одна девочка – 2011 года рождения – госпитализирована. Кроме того, в результате аварии погиб 28-летний водитель грузовика, также магнитогорец; его пассажир с травмами доставлен в больницу.

Следственными органами Башкортостана возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Добавим, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову разобраться в подробностях и причинах произошедшего. Региональному министру здравоохранения Сергею Кремлеву поручено подключиться к работе местных медиков и при необходимости оказать весь комплекс необходимой медпомощи выжившей девочке.

Фото главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова