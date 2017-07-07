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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 15:50

Дубровский распорядился помочь девочке, выжившей в ДТП под Белорецком


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил оказать всю необходимую помощь юной жительнице Магнитогорска, выжившей в аварии под Белорецком, – родители ребенка, а также ее брат и сестра погибли в этом ДТП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову разобраться в подробностях и причинах произошедшего. Региональному министру здравоохранения Сергею Кремлеву поручено подключиться к работе местных медиков и при необходимости оказать весь комплекс необходимой медпомощи пострадавшей девочке.

Напомним, что Renault Logan и грузовая «ГАЗель» столкнулись поздним вечером 6 июля (21.25 мск) на 196-м километре автодороги Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск, возле населенного пункта Улу-Елга.

В иномарке ехала семья – 40-летний водитель, его 36-летняя супруга, 14-летний сын и две дочери, четырех и шести лет. Выжила только старшая девочка. Кроме того, в результате этой аварии погиб 28-летний водитель грузовика, также магнитогорец; его пассажир с травмами доставлен в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Фото главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова

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Теги: борис дубровский, новости магнитогорска, дтп на трассе, новости белорецка
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