С февраля ГИБДД увеличит на 2 часа работу по выдаче водительских удостоверений

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С февраля 2017 года во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Челябинской области прием граждан по выдаче и обмену водительских удостоверений будет увеличен на 2 часа в день, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

Напомним, в четвертом квартале 2016 года была сокращена централизованная поставка бланков водительских удостоверений в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Челябинской области, в связи с чем возникли трудности по выдаче и обмену водительских удостоверений всем желающим.