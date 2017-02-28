С 8 Марта челябинок поздравит знаменитый ансамбль «Ариэль»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прекрасную половину Челябинска ждет музыкальный подарок в честь весеннего праздника – в воскресенье, 5 марта, в концертном зале имени Прокофьева выступит знаменитый ансамбль «Ариэль» с программой «Благодарствуйте, сударыня», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской филармонии.

«Ариэль», история которого насчитывает свыше четырех десятков лет, за свою долгую историю удостоен массы титулов и аплодисментов слушателей. Это, пожалуй, одна из самых известных и популярных групп страны, умело сочетающих лучшие традиции советской эстрады и виртуозно исполненных русских народных песен в современной обработке.

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Нередко ансамбль исполняет песни a capella или под аккомпанемент акустических инструментов. Отличительная черта исполнительской манеры «Ариэля» – красочное вокальное многоголосие и юмор в подаче традиционного песенного материала.

В честь праздника музыканты исполнят лирические песни для женщин и о женщинах, об их чувствах и мыслях, судьбах и тревогах, любви и надежде. Вместе с «Ариэлем» на сцену выйдет вокальный квартет DV-SHOW.

Начало концерта – 5 марта в 18.00.

Фото предоставлены пресс-службой Челябинской филармонии