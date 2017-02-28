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Агентство новостей Доступ 1 28 февраля 2017 года, 11:11

ВНИМАНИЕ. Филармония Челябинска объявила скидки на все концерты от 20% до 40%


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская филармония объявляет весеннее спецпредложение «Лови момент – лови билет» – 1 и 2 марта в кассах концертных залов можно будет купить билеты на весь репертуар апреля со скидками от 20% до 40%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Афиша на апрель включает следующие мероприятия: Фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом, «"Солисты Москвы" и Юрий Башмет», «Жизнь, которая мне снилась» (Саид Багов, Москва), лирическая клоунада «А у нас во дворе. Облако-рай», V Международный музыкальный фестиваль Весенний beat, «20 музыкальных шедевров, изменивших мир», концертные программы солистов филармонии – Натальи Воронкиной (Кралиной), Екатерины Берсеневой, Рустама Зайченко, Сергея Ванина, Владимира Хомякова, Натальи Гущиной, Романа Севостьянова, Уральского духового оркестра, «Уральского диксиленда».

Количество мест ограничено. Приобрести билеты со скидкой можно только в кассах Концертного зала имени Прокофьева и зала органной и Камерной музыки «Родина».

Фото пресс-службы Челябинской филармонии

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Теги: концертный зал родина, афиша, новости челябинска, челябинская филармония
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