Родительская общественность «благословила» переезд юношеского отдела библиотеки имени Пушкина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Большое, светлое, с мягкой мебелью, компьютерами и даже сценой для театрализованных постановок – юношеский отдел библиотеки имени Пушкина получил «благословение» общественности на переезд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Представители родительской общественности, ранее выступавшие резко против любых изменений, осмотрели отремонтированное крыло библиотеки и единогласно одобрили переселение.

СКАНДАЛ. «А-ля 90-е – хватают и связывают!»: челябинские библиотекари бросились на защиту 40 тыс. книг

«Коллективу библиотеки действительно удалось учесть самые передовые достижения: помещение оборудовано современной системой пожаротушения, видеонаблюдения, освещения. Здесь предусмотрен отдельный вход в отдел со стороны улицы Свободы, проведена большая работа по замене пола и коммуникаций. Есть зоны отдыха, туалетная комната, которая будет оснащена, в том числе, оборудованием для людей с ограниченными возможностями. В старом помещении дети вынуждены были проситься в служебный туалет», – комментирует член областного совета ЧРОО «Совет родителей Челябинской области» Анна Терентьева.

В новом помещении будут работать компьютеры с бесплатным доступом в интернет и к правовым системам. Кроме того, здесь оборудовали сцену для проведения тематических мероприятий, творческих встреч, праздников.

«Мы можем констатировать, что помещение очень уютное и удобное. Ни для кого не секрет, что библиотека сегодня не просто место выдачи литературы – это культурный центр, который должен соответствовать времени, необходимо искать и использовать новые формы работы. В помещении соблюдены все требования законодательства, предъявляемые к организации работы библиотек. Все изменения позволят привлечь подростков в библиотеку, раскрыть возможности каждого ребенка», – комментирует представитель родительской общественности Татьяна Ивановская.

Напомним, после скандала, который вышел за стены заведения и стал «горячей» темой для региональных и федеральных СМИ, в библиотеке началась служебная проверка. По словам начальника Управления культуры города Дмитрия Назарова, сотрудники, которые не выполнили распоряжение начальства и подняли панику, будут наказаны.

Фото ЧРОО «Совет родителей Челябинской области»