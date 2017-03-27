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Агентство новостей Доступ 1 27 марта 2017 года, 14:43

Скандал в челябинской библиотеке завершился служебной проверкой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Скандал в юношеском отделе челябинской библиотеки имени Пушкина, который вышел за стены заведения и стал «горячей» темой вначале региональных, а после федеральных СМИ, завершился служебной проверкой – библиотека, в конце концов, переедет в новое помещение, а сотрудники, которые не выполнили распоряжение начальства и подняли панику, будут наказаны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на начальника городского управления культуры Дмитрия Назарова.

По словам чиновника, в старом юношеском отделе не было даже читального зала – только книговыдача. «В новом помещении площадью 500 квадратных метров будут систематизированы все отделы, создано два читальных зала с мягкими диванами – можно будет приглашать гостей, писателей, проводить творческие встречи», – комментирует Назаров.

Он также ответил на самый актуальный вопрос в этой истории: «Старое помещение остается на балансе управления культуры и будет по-прежнему использоваться для его нужд. О продаже помещения или сдаче его в аренду частным лицам не может быть и речи», – заверил чиновник.

Сотрудники библиотеки были предупреждены об этом, но объяснения чиновников никто не слушал.«Им хочется работать, как работалось 20 лет, на старом месте, без каких-то новых условий и возможностей. Основной посыл – ничего не хотим менять, не хотим развития», – считает Назаров.

Сейчас идет служебная проверка по факту неподчинения приказу. А в новом здании докупают мебель и оборудование, чтобы в ближайшие дни перевезти 45 тыс. книг.

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Теги: библиотека им. пушкина, дмитрий назаров, скандал, новости челябинска, переезд
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