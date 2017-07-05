ВНИМАНИЕ. Режим «черного неба» продлится в Челябинске до вечера

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За ночь в Челябинске снова испортился воздух – в городе до вечера объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, передается корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В Челябинске с восьми вечера 4 июля до шести вечера 5 июля в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», – сообщает Челябинский ЦГМС.

Кроме того, особый экорежим введен еще в трех городах региона: Коркино, Магнитогорске и Сатке. Промышленным предприятиям, расположенным в этих городах, предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

Врачи рекомендуют южноуральцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае одышки, кашля и бессонницы следует срочно обратиться к врачу.

В случае появления задымления населению рекомендуется минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, пользоваться марлевыми масками.

