В 4 городах Южного Урала объявлен особый экорежим

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четырех городах Челябинской области на предстоящие сутки объявлен особый экорежим в связи с неблагоприятными метеоусловиями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Минэкологии.

«В Коркино, Магнитогорске, Сатке и Челябинске с 20.00 вторника, 4 июля до 18.00 5-го ожидаются НМУ 1 степени опасности – ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы», – уточнили синоптики.

Промышленным предприятиям, расположенным в этих городах, предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

Врачи рекомендуют южноуральцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае одышки, кашля и бессонницы следует срочно обратиться к врачу.