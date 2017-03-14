Регоператор Челябинской области проверяет сломавшиеся лифты в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Регоператор Челябинской области проверяет сломавшиеся лифты в Магнитогорске, установленные по программе капремонта многоквартирных домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее со ссылкой на местное отделение ОНФ сообщалось, что три десятка лифтов, на замену которых было направлено 54 млн рублей, введены в эксплуатацию с опозданием и грубыми нарушениями, к тому же, в некоторых домах они регулярно выходят из строя.

По информации гендиректора регоператора Вадима Борисова, обращение от управляющей компании «ЖРЭУ-3» Магнитогорска об устранении замечаний в рамках гарантийных обязательств по четырем лифтам поступило 10 марта.

«Данное обращение рассматривается региональным оператором совместно с подрядной организацией, которая осуществляла замену лифтов в рамках регпрограммы. Согласно жилищному законодательству, гарантийный срок по всем видам работ составляет пять лет. Следовательно, претензии по работе лифтового оборудования будут рассмотрены и устранены», – прокомментировал Борисов.

Он уточнил, что все лифты прошли процедуру приемки. Существуют трехсторонние акты ввода в эксплуатацию, подписанные представителями управляющей компании, обслуживающей дом, организации, эксплуатирующей лифты, и подрядчика, непосредственно осуществляющего монтаж оборудования. Подрядчики готовы нести полную ответственность в рамках гарантийных обязательств, что, в свою очередь, не отменяет необходимость правильного и своевременного обслуживания лифтов эксплуатирующей организацией, сказал Борисов.