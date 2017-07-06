ВНИМАНИЕ. Район Теплотеха в Челябинске останется без света

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Челябэнерго» предупреждает о плановом отключении электроэнергии в части Калининского района – без света на 10 часов останется район Теплотеха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ограничения связаны с проведением работ на электросетевом оборудовании филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

«Частичное ограничение электроснабжения планируется в периметре улиц Кожзаводская – Болейко – Братьев Кашириных – Краснознаменная (район Теплотехнического института) с 11 часов вечера субботы, 8 июля, до девяти утра 9-го», – уточнили в компании.