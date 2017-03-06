Расширен список элитных авто, за которые полагается повышенный налог

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минпромторг расширил список автомобилей, владельцы которых заплатят повышенный транспортный налог за 2017 год – это касается обладателей дорогостоящих транспортных средств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Известия».

Для периода 2017 года в списке автомобилей, на которые уплачивается повышенный транспортный налог, оказалось на 201 позицию больше, чем в прошлом. Авто дифференцированы по стоимости: от 3 до 5 млн рублей, от 5 до 10 млн рублей, от 10 до 15 млн рублей и свыше 15 млн рублей.

Больше других приросла последняя категория – теперь в ней 70 позиций вместо 40. Прибавились три модели Aston Martin, десять Bentley, по три Ferrari и Lamborghini, четыре Mercedes-Benz и шесть Rolls-Royce. Список пополнили преимущественно новые модели.

На четверть увеличился перечень машин стоимостью от 10 до 15 млн рублей – с 76 до 95 позиций. Добавились семь моделей Mercedes-Benz, две Lamborghini, по одной Ferrari и Porsche, также впервые в эту категорию попали по одной модели Jaguar и BMW, а также четыре Land Rover.

Список автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн рублей увеличился на 34% и составил 320 моделей; стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей – на 19%, до 424 моделей.

Всего перечень на 2017 год увеличился на 28% и составляет теперь 909 позиций.

Напомним, согласно пункту 2 статьи 362 Налогового кодекса РФ налог на дорогостоящие автомобили рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов. В зависимости от возраста машины коэффициент для транспортных средств стоимостью 3-5 млн рублей составляет от 1,1 до 1,5. Для авто за 5-10 млн установлен коэффициент 2, для машин за 10-15 млн рублей и дороже 15 млн – 3.