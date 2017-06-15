Работник ММК стал победителем фестиваля авторской песни «Мелодия души»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Железногорске прошел XIII Всероссийский отраслевой фестиваль авторской песни «Мелодия души»; в числе победителей – работник Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Организаторы фестиваля – Центральный Совет ГМПР, Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав», УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «Михайловский ГОК» и первичная профсоюзная организация предприятия. Фестиваль был посвящен Дню России и 60-летию ГОКа.

Фестиваль проходил в течение трех дней во Дворце культуры и техники Михайловского ГОКа. За главные призы фестиваля боролись авторы и исполнители 12 крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса России. В числе победителей и представитель ММК.

Оператор МНЛЗ кислородно-конвертерного цеха комбината Олег Баторгин стал лауреатом фестиваля в номинации «Лучший автор».