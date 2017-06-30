ВАЖНО. Продолжат давить: Путин подписал указ о продлении антизападных санкций до конца 2018

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Президент РФ Владимир Путин продлил действие ответных мер на санкции Запада до конца 2018 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на указ, размещенный на интернет-портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2018 года действие отдельных специальных экономических мер», – говорится в документе.

Указ стал «симметричным ответом» на решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций на полгода. Оно было принято на саммите ЕС 22 июня, вступило в силу 29-го.

Напомним, в режиме «ответных санкций» Россия живет с августа 2014 года. В регионах регулярно выявляются и уничтожаются запрещенные к вводу продукты, главным образом, овощи, фрукты и молочная продукция.

Так, на текущей неделе южноуральский Россельхознадзор сообщил об уничтожении 2,5-тонной партии элитного немецкого сыра Dorblu.

Всего в Челябинской области с начала 2017 года выявлено и раздавлено на спецполигоне 22,6 тонны подкарантинной санкционной продукции: в феврале 20 тонн яблок из Польши, в марте 61 кг груш из Польши, в апреле – 800 кг лимонов из Испании, в мае – 904 кг груш и 873 кг пекинской капусты из Польши.