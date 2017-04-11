Более 800 кг санкционных лимонов раздавили на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном раздавили 800 кг санкционных лимонов – выяснилось, что крупная партия фруктов попала в Россию из Испании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

На КПП «Троицк» 10 апреля было задержано транспортное средство, перевозившее 800 кг лимонов из Костаная (Казахстан) через Челябинскую область в Башкортостан.

Партия фруктов была ввезена по международной товарно-транспортной накладной в сопровождении фитосанитарного сертификата Казахстана. При вскрытии на ящиках была обнаружена маркировка, которая выдала страну происхождения груза – Испанию.

Продукция попадала под действие указа президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», поэтому была изъята.

Лимоны были уничтожены механическим путем.

Фото пресс-службы Россельхознадзора