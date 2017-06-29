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Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 10:50

На Южном Урале уничтожили 2,5 тонны санкционного сыра


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Россельхознадзор обнаружил 2,5 тонны санкционного сыра на рынке в Челябинске – предприниматель торговал Dourblu Wheel 50% жирности производства Германии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сыр в количестве 2,538 кг был обнаружен предпринимателя на рынке "Центральный" в Челябинске. После установления страны происхождения продукта задержанный товар был изъят и помещен в изолированные условия хранения на территории рынка», – говорится в сообщении.

В ходе исследования сыр с признаками незаконного ввоза признан запрещенным и после соблюдения всех формальностей в присутствии должностных лиц Челябинской таможни и Управления ветеринарии Челябинской области уничтожен на специализированном предприятии в Увельском районе.

Напомним, ранее, в апреле 2017 года, было изъято и уничтожено 20 тонн сливочного масла производства Украины. Кроме того, Управлением Россельхознадзора по Челябинской области с начала года выявлено и уничтожено 22,6 тонны подкарантинной санкционной продукции: в феврале 20 тонн яблок из Польши, в марте 61 кг груш из Польши, в апреле – 800 кг лимонов из Испании, в мае – 904 кг груш и 873 кг пекинской капусты из Польши.

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Теги: россельхознадзор, новости челябинска, сыр, санкционные продукты, уничтожение
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