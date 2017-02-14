Прокуратура вернула психбольному из Челябинска незаконно проданную квартиру

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске психбольному вернули незаконно проданную квартиру – по данному факту было возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура проверила законность отчуждения жилья пациента психоневрологического интерната. В его собственности находилась однокомнатная квартира, которую он продал. Покупатель пояснил, что приобрел ее у потерпевшего, однако расписку за переданные деньги предъявить не смог.

Выяснилось, что правоустанавливающие документы на квартиру и паспорт гражданина были утрачены. По данным больницы, на момент совершения сделки купли-продажи мужчина находился в стационаре и психиатрическое отделение не покидал.

Прокурор через суд потребовал признать сделку купли-продажи жилого помещения недействительной. Решением суда исковые требования удовлетворены.

Следственными органами расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).