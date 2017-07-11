Прокуратура проверит соблюдение санитарных норм в лагере, где дети заболели менингитом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратурой Челябинской области организована проверка информации о заболевании менингитом четверых детей в спортивном лагере «Олимпиец» (Сосновский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на поручение главы надзорного ведомства Александра Кондратьева.

«Будет дана оценка соблюдению должностными лицами детского учреждения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в случае нарушений закона приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении пресс-центра.

Напомним, четверо воспитанников лагеря были госпитализированы в инфекционное отделение челябинской больницы № 8 с диагнозом серозный менингит на минувшей неделе. По предварительной информации, возбудителем болезни у всех мальчиков стал энтеровирус – в отношении двоих данный факт уже подтвержден лабораторно. Состояние всех заболевших детей оценивается как среднетяжелое, динамика, положительная.

В лагере проводится дезинфекция, идет наблюдение за контактными детьми и взрослыми.

Как предотвратить заболевание серозным менингитом – ЗДЕСЬ.