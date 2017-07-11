Вспышка серозного менингита в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В детском спортивном лагере «Олимпиец» в Челябинской области, откуда с диагнозом серозный менингит были госпитализированы четыре воспитанника, проводится дезинфекция и осуществляется наблюдение за детьми и взрослыми, которые контактировали с заболевшими, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, дети заболели на минувшей неделе. «У двоих лабораторно подтверждена энтеровирусная инфекция, еще у двоих анализы пока находятся в работе. Состояние заболевших расценивается как средней степени тяжести. У всех четверых наблюдается положительная динамика, одного ребенка в понедельник, 10 июля, выписали», – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Серозный менингит – это стремительное распространение воспалительного процесса в оболочках головного мозга, возбудителем которого являются грибки, бактерии или вирусы.

Характерные общие признаки серозного менингита – многократная рвота, сильная головная боль и тошнота, лихорадка с повышением температуры тела до 40 градусов. Отличительная особенность вирусного происхождения серозного типа менингита – его резкое начало, при этом наблюдается незначительное нарушение сознания, а именно сонливость и оглушенность. Серозное воспаление способно спровоцировать отек головного мозга, но в отличие от гнойного менингита бактериальной природы серозная форма не провоцирует массивного выделения нейтрофилов, клетки мозга не отмирают, поэтому вирусная форма менингита является менее опасной, имеет благоприятный прогноз и не провоцирует серьезных осложнений.

ПРОФИЛАКТИКА СЕРОЗНОГО МЕНИНГИТА У ДЕТЕЙ

Во время вспышек серозного менингита маленьким детям и подросткам нежелательно купаться в открытых водоемах.

Нужно пить только кипяченую или очищенную воду, особенно в летнее время.

Тщательно мыть руки с мылом и соблюдать личную гигиену перед приемом пищи. Мыть овощи и фрукты перед употреблением и по возможности обдавать кипятком фрукты и ягоды.

С детства приучать детей к здоровому образу жизни, обеспечить ребенку сбалансированное питание, заниматься закаливанием организма и спортом.

Нельзя позволять ребенку долгое время находиться за компьютером или перед телевизором, поскольку это увеличивает зрительную нагрузку, а значит, вводит организм в стрессовое состояние, что снижает иммунитет.

Ребенок должен иметь полноценный крепкий сон в течение 10 часов в сутки, особенно ценится дневной сон, не только для малышей, но и для подростков.

В качестве одного из видов профилактики серозного менингита является серьезное отношение к любым вирусным заболеваниям у детей – свинке, кори, ветрянке, ОРВИ, гриппу. Нужно по максимуму сократить возможность контакта с грызунами и клещами, поскольку они относятся к разносчикам вируса.

Справка по материалам doctoroff.ru