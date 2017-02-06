Прокуратура потребовала от главы Еманжелинского района начать умерщвление бродячих собак

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Еманжелинском районе (Челябинская область) прокуратура потребовала от главы муниципалитета заняться отловом бездомных собак – бродячие животные создают угрозу для граждан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Установлено, что администрация района не занимается отловом безнадзорных животных, их содержанием, транспортировкой, умерщвлением и утилизацией. Это угрожает жизни и здоровью людей, а также взывает риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний», – говорится в сообщении прокуратуры.

Главе Еманжелинского района внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства и принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.