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Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 17:23

ВАЖНО. Прогулки по городскому бору Челябинска ограничат экотропами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В городском бору Челябинска могут ограничить передвижения специальными экотропами – это позволит природе восстановиться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минэкологии региона.

Челябинский городской бор является излюбленным местом отдыха горожан, что оказывает негативное влияние на состояние лесной зоны. Люди вытаптывают мягкую лесную почву, корни деревьев оголяются, что приводит к их гибели.

«Сейчас рекреационная нагрузка на бор – запредельна по всей территории. Направление потока отдыхающих по оборудованной экотропе минимизирует влияние человека, прежде всего, на древесный ярус», – рассказал руководитель ГОУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов.

Предполагается, что новый «зеленый» маршрут пройдет на месте уже существующей «тропы пенсионеров» с выходом на комплекс «Монахи». Люди будут ходить по специальному настилу, а по краям тропа будет оборудована бортиками и перилами, чтобы горожане не сходили с нее. Также планируется разместить в лесу информационные стенды с данными об отдельных видах птиц, животных и растений, обитающих на территории бора.

«Должны быть заложены механизмы для восстановления естественных сообществ. На каком-то участке может восстанавливаться почвенный покров, а на других мы будем заниматься прополкой сорных видов растений. Необходимо проводить специальную биотехнию для увеличения количества птиц, белок», – заявил руководитель ГОУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов.

Разработкой проекта экотропы занимается рабочая группа. Рассматривается возможность привлечения материальной помощи со стороны ведущих предприятий Челябинска. Кроме того, свои предложения могут внести местные жители: письма с пометкой «Экотропа» можно направить на email: oopt_chel@mail.ru и vremya.chel@gmail.com или по телефонам 8 (351) 263-01-04 и 248-81-52.

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Теги: челябинская область, новости челябинска, минэкологии, городской бор, экотропа
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