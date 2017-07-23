Причиной пожара в доме, где погибли 4 девочки, могла стать неисправная проводка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По предварительной информации, к трагедии в деревне Верхняя Кабанка (Пластовский район, Челябинская область), где минувшей ночью в результате пожара в частном жилом доме погибли четыре девочки, привела неисправная электропроводка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Она замкнула на веранде дома и отрезала пути эвакуации. По всей видимости, обитатели дома спали и не почувствовали запах дыма», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Помимо дознавателей и инспекторов Госпожнадзора на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, представители Следственного комитета и других силовых структур. «Сейчас основная задача – выяснить, что стало причиной возгорания, почему люди не могли спастись. Отрабатываются все возможные версии происшествия, однако сотрудники МЧС склоняются к возникновению пожара из-за неисправной электропроводки», – уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Там добавили, что таких серьезных последствий удалось бы избежать, будь дом, где произошло ЧП, оборудован пожарным извещателем. «Автоматика могла их (жильцов дома) разбудить и спасти», – уверены в МЧС.

Напомним, трагедия разыгралась сегодня, 23 июля, ночью в деревне Верхняя Кабанка. Сообщение поступило в 00.14 по местному времени, пожарные были на месте в течение четырех минут, одновременно подъехала скорая медпомощь, в 00.38 вынесли пятерых потерпевших, надышавшихся угарным газом, врачи приступили к реанимационным мероприятиям, однако дети не выжили – в 01.35 была констатирована смерть четырех девочек. Мужчина находится в реанимации.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился выделить материальную помощь семьям, потерявшим детей на пожаре, – в общей сложности 500 тыс. рублей (по 100 тыс. на каждого погибшего и пострадавшего).