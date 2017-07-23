Губернатор выделит материальную помощь семье, где сгорели дети

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился выделить материальную помощь семьям, потерявшим детей на пожаре в Пласте, – в общей сложности 500 тыс. рублей (по 100 тыс. на каждого погибшего и пострадавшего), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Кроме того, дано поручение главе Минздрава Сергею Кремлеву организовать лечение пострадавшего мужчины – сейчас он находится в реанимации Пластовской ЦРБ, решается вопрос о его переводе в областной ожоговый центр.

Власти Пластовского района по просьбе губернатора окажут семье помощь в организации похорон девочек.

Напомним, трагедия разыгралась сегодня ночью в деревне Верхняя Кабанка. Возгорание началось на веранде частного дома, по предварительным данным, из-за короткого замыкания. Сообщение поступило в 00.14 по местному времени, пожарные были на месте в течение четырех минут, в это же время прибыла скорая, в 00.38 вынесли пятерых потерпевших, надышавшихся угарным газом, врачи немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, однако дети не выжили – в 01.35 была констатирована смерть девочек.

Хозяйка дома работала в ночную смену, сейчас женщина в глубоком шоке.

По словам соседей, незадолго до трагедии, в доме уже происходило замыкание электропроводки, однако хозяева, по всей видимости, не придали этому значения.

Добавим, региональный главк МЧС в связи с трагедией инициировал экстренное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям Пластовского района.