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Агентство новостей Доступ 1 23 июля 2017 года, 10:13

МЧС требует созвать спецкомиссию в Пласте, где ночью при пожаре погибли 4 девочки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главное управление МЧС по Челябинской области инициирует экстренное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям Пластовского района, в одной из деревень которого минувшей ночью погибли четыре несовершеннолетние девочки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Какие меры были приняты местными властями для обеспечения безопасности в частных домах, что они планируют сделать для предотвращения подобных случаев – эти и другие вопросы безопасности будут подняты на экстренном заседании муниципальной Комиссии по ЧС. Региональное Управление МЧС будет настаивать на проведении более активной профилактической работы районными чиновниками», – сообщили в пресс-центре ведомства.

Там уточнили, что за первое полугодие в Челябинской области на пожарах погибли трое детей, в двух случаях причиной возгорания стала электропроводка. «Оба этих пожара произошли в ночное время, когда жильцы спали, а взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения», – отмечается в сообщении.

В главке добавили, что оборудование жилья многодетных и социально незащищенных семей пожарными извещателями является одним из приоритетных направлений деятельности МЧС России. «Эта работа рекомендована властям различных уровней, однако должного распространения на сегодняшний день не получила», – говорят спасатели.

Напомним, минувшей ночью в деревне Верхняя Кабанка (Пластовский район) в результате пожара в частном доме, по оперативной информации, не подтвержденной на данный момент следственными органами, погибли четыре девочки и пострадал один взрослый.

«Таких серьезных последствий удалось бы избежать, будь дом, где произошло ЧП, оборудован пожарным извещателем. Наверняка погибшие находились в состоянии сна и просто не почувствовали запах дыма. Автоматика могла их разбудить и спасти», – прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Константин Гандау.

Для установления причины возгорания в деревню выехала оперативная группа и испытательная пожарная лаборатория МЧС. Родственникам погибших будет оказана психологическая помощь.

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Теги: пожар, мчс, гибель детей, новости пласта
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