ВНИМАНИЕ. Предупреждение о смоге на Южном Урале продлено до вечера 1 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предупреждение о загрязнении воздуха промышленными и автомобильными выбросами в Челябинске и других городах области продлено до вечера 1 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Челябинского ЦГМС, неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, в южноуральской столице продержатся до 19.00 пятницы. Ранее сообщалось, что особый экорежим в городе введен до 11.00 30 ноября.

Напомним, НМУ первой степени опасности в отдельных городах региона сохраняются с 20-го, в Челябинске – с 23 ноября.

Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.