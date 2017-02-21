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Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 09:33

Правительство РФ выделило ЮУрГУ более 140 млн на повышение конкурентоспособности


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий в размере более 10 млрд рублей между 21 вузами с целью повышения качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг – более 140 млн выделено Южно-Уральскому государственному университету (ЮУрГУ), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Текст документа опубликован на официальном сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2017 году субсидий из федерального бюджета в размере 10,3 млрд рублей 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров», – говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что в целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов правительство с 2013 года предоставляет подобную господдержку отобранным по результатам конкурса научно-образовательным организациям. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете в рамках подпрограммы «Реализация образовательных программ профессионального образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы.

В 2017 году объем господдержки Южно-Уральскому государственному университету (национальному исследовательскому университету) составит 141,5 млн рублей.

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Теги: юургу, новости челябинска, вузы челябинска
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