«Полный артхаус» приглашает на последний фильм – об одиноком пианисте и его странной дружбе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске продолжается кинофестиваль «Полный артхаус» – в четверг, 23 февраля, зрители увидят последнюю конкурсную работу – «Метаморфозис», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

Драматический фильм стал совместной работой режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой, которые вместе уже работали над картиной «Зимний путь». Картина рассказывает о талантливом пианисте, одиноком и непонятом. Он находит родственную душу в 11-летней девочке, но окружающие отказываются понимать эту дружбу. Главные роли в картине исполнили звезда фильмов «Стиляги», «Горько!» и сериала «Восьмидесятые» Егор Корешков и юная дебютантка Василиса Бернаскони.

Вдову Оболенского возмутил подбор фильмов на фестиваль «Полный артхаус»

В пятницу, 24 февраля, кинофестиваль подведет итоги. О своих приоритетах объявит конкурсное жюри, в которое вошли представители прессы и творческих союзов города. Также свое мнение выскажет молодежное жюри. Однако победителем станет фильм, набравший наибольшее число зрительских голосов. Церемония награждения пройдет в кинотеатре имени Пушкина.

Напомним, в конкурсной программе было показано семь картин: «Дизлайк», «Аномия», «Вся наша надежда», «Его дочь», «Дачники», «Рыба-мечта» и «Метаморфозис».

В завершение фестиваля зрители увидят фильм Николая Досталя «Монах и бес». Фильм снят на стыке жанров: это фантастическая трагикомедия с элементами мистики в духе произведений Пушкина, Гоголя, Лескова. Премьера картины состоялась в июне 2016 года на Московском международном кинофестивале, в прокат фильм вышел в сентябре прошлого года.