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Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 16:18

«Полный артхаус» в Челябинске откроют Юрий Назаров и вдова Оболенского


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 17 февраля, в Челябинске стартует юбилейный кинофорум «Полный артхаус» – церемония открытия пройдет в зале органной и камерной музыки «Родина» и будет посвящена памяти выдающегося кинематографиста Леонида Оболенского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой оргкомитет.

В качестве почетного гостя на открытие приглашена его вдова Ирина Оболенская. Вместе с ней открывать форум будет Народный артист России Юрий Назаров, творческая биография которого включает более 200 фильмов и сериалов, самые известные – «Горячий снег», «Андрей Рублев», «Земля Санникова», «Маленькая Вера».

Также среди гостей открытия – кинорежиссеры Владимир Козлов и Павел Руминов, музыкант-органист Екатерина Мельникова, киноведы Вячеслав Шмыров и Зоя Кошелева. На открытии публика увидит фрагменты кинофильмов Леонида Оболенского, которые прежде нигде не показывали, сопровождать кинопоказ будет органная музыка.

Всего же в этом году в списках значится 16 гостей, в их числе актрисы Наталья Павленкова и Юлия Ауг, кинорежиссеры Карен Геворкян, Виталий Манский и Николай Досталь, а также директор Польского культурного центра (Москва) Дариуш Клеховский, который откроет ретроспективу фильмов Анджея Вайды.

В субботу, 18 февраля, в рамках кинофестиваля состоится открытие выставки «Два Андрея: связь времен», посвященная 50-летию киноленты «Андрей Рублев». На выставке будут представлены фотографии, эскизы, документы, сценарий с правкой режиссера, а также автографы Андрея Тарковского и материалы из архива его первой жены Ирмы Рауш-Тарковской, сыгравшей в фильме роль Дурочки.

Напомним, будущий фестиваль предложит зрителям сразу семь программ. Традиционно возглавляет список конкурсная программа, в которую вошли семь работ. В программе «Вторая премьера» будут представлены «Дама пик» Павла Лунгина, а также кинолента «Ученик», снятая известным театральным режиссером Кириллом Серебренниковым по следам собственного спектакля.

Показы пройдут параллельно на семи площадках: основными остаются залы кинотеатра «Знамя» и имени Пушкина, часть показов состоится в киноцентре имени Оболенского, на площадке исторического музея, в институте культуры.

Фото пресс-службы Управления культуры Челябинска

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Теги: фестивали в челябинской области, кино, афиша, режиссер, кинофестиваль, новости челябинска, полный артхаус
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