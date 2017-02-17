Вдову Оболенского возмутил подбор фильмов на фестиваль «Полный артхаус»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 17 февраля состоялось открытие юбилейного кинофестиваля «Полный артхаус» – кинофест посвящен 115 -летию кинематографиста Леонида Оболенского; почетным гостем мероприятия стала его вдова Ирина Оболенская, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Отметим, что Ирине Оболенской не вполне понравилась программа фестиваля – она раскритиковала подборку фильмов и заявила, что некоторые картины не должны ассоциироваться с именем ее покойного супруга.

«Я не понимаю, каким образом имя Леонида Леонидовича Оболенского привязано к фестивалю. Многие фильмы, представленные на этом кинофестивале, совершенно не соответствуют мировоззрению Оболенского. Мне не понравилась программа фестиваля по одной причине – там собраны в кучу и достойные, и сомнительные картины, например "Коллектор" и "Аномия". Есть фильмы, которые мне понравились – это "Монах и бес", а также "Кольца мира" и "Таинство брака" Сергея Мирошниченко. Я бы отбирала фильмы по такому критерию: посмотрел – и хочется жить, значит, это кино для фестиваля имени Оболенского», – заявила вдова режиссера.

Отметим, что в прошлом году кинофестиваль тоже не обошелся без громких заявлений. Тогда режиссер Александр Сокуров раскритиковал внешний вид Челябинска, работу местных властей и отношение местных жителей к состоянию города.

Также открытие посетил Народный артист России Юрий Назаров, который снимался в таких картинах как «Горячий снег», «Андрей Рублев», «Земля Санникова», «Маленькая Вера».

Всего в Челябинске ждут 16 гостей – актрис Наталью Павленкову и Юлию Ауг, кинорежиссеров Карена Геворкяна, Виталия Манского и Николая Досталя, директора польского культурного центра Дариуша Клеховского, который откроет ретроспективу фильмов Анджея Вайды.

Напомним, что фестиваль проходит в Челябинске с 17 по 24 февраля. Показы состоятся параллельно на семи площадках: основными станут залы кинотеатра «Знамя» и имени Пушкина, часть показов пройдет в киноцентре имени Оболенского, на площадке исторического музея, в институте культуры.

На фестивале будет представлено сразу семь программ. Возглавляет список конкурсная программа, в которую вошли семь работ. В программе «Вторая премьера» – «Дама пик» Павла Лунгина и «Ученик» Кирилла Серебренникова. Также кинофестиваль предлагает зрителю ретроспективу творчества Анджея Вайды. Так, среди его работ будет представлена известная работа «Катынь». Впервые будет программа документального кино.