Пт, 17.02.2017, 22:47 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 17 февраля 2017 года, 22:05

Вдову Оболенского возмутил подбор фильмов на фестиваль «Полный артхаус»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 17 февраля состоялось открытие юбилейного кинофестиваля «Полный артхаус» – кинофест посвящен 115 -летию кинематографиста Леонида Оболенского; почетным гостем мероприятия стала его вдова Ирина Оболенская, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Отметим, что Ирине Оболенской не вполне понравилась программа фестиваля – она раскритиковала подборку фильмов и заявила, что некоторые картины не должны ассоциироваться с именем ее покойного супруга.

«Я не понимаю, каким образом имя Леонида Леонидовича Оболенского привязано к фестивалю. Многие фильмы, представленные на этом кинофестивале, совершенно не соответствуют мировоззрению Оболенского. Мне не понравилась программа фестиваля по одной причине – там собраны в кучу и достойные, и сомнительные картины, например "Коллектор" и "Аномия". Есть фильмы, которые мне понравились – это "Монах и бес", а также "Кольца мира" и "Таинство брака" Сергея Мирошниченко. Я бы отбирала фильмы по такому критерию: посмотрел – и хочется жить, значит, это кино для фестиваля имени Оболенского», – заявила вдова режиссера.

Отметим, что в прошлом году кинофестиваль тоже не обошелся без громких заявлений. Тогда режиссер Александр Сокуров раскритиковал внешний вид Челябинска, работу местных властей и отношение местных жителей к состоянию города.

Также открытие посетил Народный артист России Юрий Назаров, который снимался в таких картинах как «Горячий снег», «Андрей Рублев», «Земля Санникова», «Маленькая Вера».

Всего в Челябинске ждут 16 гостей – актрис Наталью Павленкову и Юлию Ауг, кинорежиссеров Карена Геворкяна, Виталия Манского и Николая Досталя, директора польского культурного центра Дариуша Клеховского, который откроет ретроспективу фильмов Анджея Вайды.

Напомним, что фестиваль проходит в Челябинске с 17 по 24 февраля. Показы состоятся параллельно на семи площадках: основными станут залы кинотеатра «Знамя» и имени Пушкина, часть показов пройдет в киноцентре имени Оболенского, на площадке исторического музея, в институте культуры.

На фестивале будет представлено сразу семь программ. Возглавляет список конкурсная программа, в которую вошли семь работ. В программе «Вторая премьера» – «Дама пик» Павла Лунгина и «Ученик» Кирилла Серебренникова. Также кинофестиваль предлагает зрителю ретроспективу творчества Анджея Вайды. Так, среди его работ будет представлена известная работа «Катынь». Впервые будет программа документального кино.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: фестивали в челябинской области, кино, режиссер, кинофестиваль, новости челябинска, полный артхаус
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 541
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 22:24
Акция ГИБДД устроила гигантскую пробку на Шершневской плотине
сегодня, 21:40
«Трактор» уступил «Магнитке» в последнем дерби регулярного чемпионата КХЛ
сегодня, 17:01
Участники бойцовского Гала-шоу устроили дуэль взглядов перед поединками в Челябинске
сегодня, 16:51
«Мужиков выкинул»: осужден челябинец, убивший 2 котов жены в Парковом-2
сегодня, 16:22
ВНИМАНИЕ. Загрязнение приземного слоя атмосферы ждет жителей 4 южноуральских городов
сегодня, 16:00
ВАЖНО. В Челябинске разрабатывают единый проездной билет
сегодня, 15:31
Кыштымский врач выдвинул свою версию гибели группы Дятлова
сегодня, 15:21
18+ В Челябинске завершено расследование дела серийного педофила с ЧТЗ
сегодня, 15:03
На Южном Урале прокуроры проверят уборку территорий от снежных заносов и наледи
сегодня, 14:30
Челябинцы увидели в деле бойцов боксерского Гала-шоу
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость