Полиция задержала 13 участников несанкционированного митинга в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске не допущено нарушения общественного порядка во время несанкционированного митинга против коррупции – 13 участников и организаторов были задержаны сотрудниками полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В воскресенье, 26 марта, в ходе митинга оппозиции в Челябинске полицейскими были задержаны 13 активных участников. На пятерых человек были составлены протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В настоящее время все отпущены домой.

Напомним, ко всероссийской акции в Челябинске присоединились более тысячи человек. Администрация города отказала штабу Навального в проведении данного митинга, обосновав это тем, что все площадки заняты под сдачу норм комплекса ГТО. Оппозиционеры обжаловали данное решение в суде, однако решение мэрии было признано законным.