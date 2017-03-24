Отказ мэрии Челябинска организаторам митинга против коррупции признан законным

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд отказался удовлетворить иск штаба Навального к мэрии Челябинска о признании незаконным отказа в проведении митинга, однако политические активисты все равно намерены провести мероприятие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 24 марта, в Советском районном суде состоялось судебное заседание по исковому заявлению в адрес администрации Челябинска. Местный штаб Навального во главе с Алексеем Табаловым просил признать незаконным отказ мэрии согласовать проведение публичного мероприятия – Всероссийского митинга против коррупции. Однако суд вынес отрицательное решение по иску.

Штаб Навального в Челябинске, тем не менее, намерен провести мероприятие. Несанкционированный митинг против коррупции запланирован на воскресенье, 26 марта, на Алом поле с 12.00 до 15.00. Организаторам грозит ответственность по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).