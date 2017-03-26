Силы оппозиции организовали митинг и шествие в центре Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 26 марта состоялся антиправительственный митинг – в нем приняли участие около 1 тыс. человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Митинг начался в полдень около памятника Ленину на Алом поле. Сначала оппозиционеры собрались в одну большую группу и начали скандировать антиправительственные лозунги – в том числе, против коррупции и низкого уровня жизни. Многие заготовили соответствующие плакаты. Сотрудники полиции и кинологи с собаками постоянно следили за порядком на мероприятии.

После этого митингующие сделали несколько кругов по Алому полю и через проспект Ленина проследовали на Кировку – преодолев главную пешеходную улицу города, митингующие снова вернулись к площади Революции.

Участвовали в акции в основной массе молодые люди, предположительно старшие школьники или студенты. Они неустанно скандировали лозунги, критикующие федеральную власть.

Стоит отметить, что мероприятие прошло без серьезных эксцессов. Полиция сопровождала все действия митингующих, однако не вмешивалась, а участники акции вели себя примерно.

Напомним, администрация Челябинска отказала организаторам в проведении данного митинга, заявив, что все площадки города заняты под сдачу норм комплекса ГТО. Оппозиционеры обжаловали данное решение в суде, однако разрешения не получили.

Добавим, что одновременно с митингом оппозиционеров, на Алом поле проходил праздник ГТО, сопровождавшийся громкой патриотической музыкой.