НУЖНА ПОМОЩЬ. Полиция ищет хозяев винтовок, найденных в коллекции вора-рецидивиста

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В коллекции краденых вещей, обнаруженных дома у челябинского вора-рецидивиста, найдены две пневматические винтовки, – полицейские просят хозяев откликнуться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее судимый 33-летний житель Челябинской области устроил у себя дома целый склад из краденых вещей. При обыске у мужчины нашли коллекцию чужих велосипедов, электроники и даже квадроцикл. ФОТО этих вещей были опубликованы ранее. Полиция продолжает принимать звонки от граждан, опознавших свое имущество.

Кроме того, по месту жительства южноуральца нашли две пневматические винтовки. Одна с оптическим прицелом, другая без него. Документов на данное оружие у мужчины нет, хоть они и не требуют разрешения. Полицейские ищут хозяев оружия.

В настоящее время рецидивист арестован. В отношении него расследуются дела по статье 158 УК РФ (кража). За аналогичные преступления он уже привлекался в 2011 году.

Хозяева вещей могут обращаться по телефонам дежурной части: 8 (351) 263-64-13, 265-75-74, 733-12-21 или 02.