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Агентство новостей Доступ 1 28 июня 2017 года, 15:14

Подземные камеры и беспредел коллекторов: самые грубые нарушения прав человека в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 2 тыс. обращений поступило в адрес Уполномоченного по правам человека Челябинской области в 2016 году, более 1 тыс. – в 2017, – об этом в среду, 28 июня, в рамках заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщила региональный омбудсмен Маргарита Павлова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам Павловой, все жалобы и претензии жителей Челябинской области можно условно разделить на три категории: нарушение социальных прав (жилищные условия, детство и материнство), нарушения в уголовных производствах и охрана здоровья и прав на медицинскую помощь. Увеличилось количество обращений от дольщиков, клиентов микрофинансовых организаций и вкладчиков в «финансовые пирамиды».

«В прошлом году женщина выпила уксус, потому что коллекторы измывались над ней, стреляли ей в окна. Она обращалась и в прокуратуру, и в полицию – ей никто не помог. Закончилось все тем, что было возбуждено 600 следственных дел, прокурор района был вынужден подать в отставку. И сегодня наша позиция однозначна – нужно запретить МФО», – отметила Павлова.

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Более 400 обращений в год поступает от осужденных и их родственников. По словам члена СПЧ Андрея Бабушкина, в СИЗО № 3 до сих пор сохранили и используют камеры под землей, в СИЗО № 4 в некоторых камерах нет окон, а в них, по данным общественника, держат подростков.

На территории области сегодня работает 21 колония.

Глава СПЧ Михаил Федотов напомнил, что на Южный Урал совет приезжает во второй раз. Впервые делегация посетила регион в декабре 2012 года. Повод был мрачный – бунт заключенных в колонии № 6 Копейска.

«Могу сказать, что тогда впечатление было неблагоприятное. Когда готовились к этой поездке, то было плохое предчувствие. Слава богу, что оно не оправдалось. Рад, что в Челябинской области есть развитое гражданское общество. И органы власти находят общий язык с ним. Нельзя от него отгораживаться. Нужно максимальное доверие», – отметил Михаил Федотов.

Члены СПЧ работают в Челябинской области с 26 июня. В тот же день они провели прием граждан, на который с жалобами и обращениями пришли 400 жителей Южного Урала. «До трех ночи работали, и это нормально! Мы ведь не отдыхать сюда приехали», – комментирует Федотов. И подчеркивает, что Южный Урал на общем фоне выглядит «весьма хорошо»: здесь сформировано активное, грамотное, даже «буйное» гражданское общество.

Первый заместитель губернатора Евгений Редин добавил, что Челябинская область стала пилотным регионом для многих общественных инноваций. Приоритетные вопросы, которыми занимаются активисты, общественники и правозащитники, – экология, работа с управляющими компаниями, ликвидация административных барьеров.

«Большую роль играют общественные советы при органах власти. Они следят за работой министерств, участвуют в независимой оценке предоставляемых услуг. И уже приняты серьезные, в том числе, и кадровые решения. Руководство региона настроено развивать инфраструктуру гражданского общества. В регионе есть институт уполномоченных: по защите прав человека, детей, предпринимателей. Работают общественные приемные. И общественные представители не только информируют о проблемах, но и часть их решают на местах»,– рассказал Евгений Редин.

На совете также говорили о преследовании адвокатов, работе НКО и проектах Русской медной компании.

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Теги: челябинская область, права граждан, омбудсмен, евгений редин, маргарита павлова
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