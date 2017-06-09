На ребенка-инвалида в Челябинской области повесили миллионный долг погибшего отца

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области мужчина совершил самоубийство из-за долгов микрофинансовым организациям, а долги перешли супруге и дочери-инвалиду, которым сегодня осталось только объявить себя банкротами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал эксперт челябинского отделения Общероссийского народного фронта Вячеслав Курилин, инцидент произошел около года назад в одном из городов Челябинской области. По словам общественника, 45-летний местный житель примерно в течение года взял несколько кредитов в различных микрофинансовых организациях, общий размер задолженности в итоге составил 1 млн рублей. Как следствие, с должником начали работать профессиональные взыскатели долгов.

Мужчине не только звонили и угрожали, к нему, в том числе, приходили для «беседы» домой. «Должник написал заявление в полицию о том, что на его семью идет давление коллекторов, просил помочь. Реакция была несвоевременной или недостаточной – факт в том, что спустя две недели после обращения в полицию человек повесился», – рассказал Курилин.

По словам супруги погибшего, мужчина оставил предсмертную записку, где сообщил, что до самоубийства его довели долги. По данному факту было подано заявление о возбуждении уголовного дела, однако полиция отказала.

«Сейчас мы занимаемся этим вопросом, и я надеюсь, что уголовное дело будет возбуждено», – отметил эксперт, добавив, что долг погибшего перешел по наследству его жене и дочери, которая является инвалидом первой группы.

ОНФ сейчас планирует решить данную проблему через процедуру банкротства – возможно, долги семьи удастся обнулить.