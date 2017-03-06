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Агентство новостей Доступ 1 6 марта 2017 года, 11:50

Почти 33 тыс. детей в Челябинске ждут путевки в детский сад


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году очередь на получение мест в дошкольных учреждениях Челябинска насчитывает 32,9 тыс. детей – при этом среднее время ожидания путевки снизилась до двух лет и трех месяцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на председателя комитета по делам образования города Светлану Портье.

По словам чиновницы, сегодня дошкольное образование получают 76 тыс. челябинцев – на 20 тыс. больше, чем в 2010 году. «Рост связан не только с высокой рождаемостью (в 2016 году в областном центре зарегистрировали 17,5 тыс. новорожденных жителей. – Прим. АН "Доступ"), но и с активными миграционными процессами», – отметила Портье.

В городе работают 320 детских садов, из них 19 – частные. Дети от трех до семи лет стопроцентно охвачены дошкольным образованием. Причем по инициативе родителей они уже в столь раннем возрасте получают дополнительное образование, не выходя из садика. «Речь идет о дополнительных программах, которые ввели в садах с 2016 года, – художественно-эстетической и социально-педагогической направленности. Музыка, танцы, шашки, лего, иностранный язык, физкультурные программы. Порядка 13 тыс. малышей участвуют в районных и городских конкурсах», – рассказала председатель городского комитета.

На Южном Урале займутся устройством в сады детей до 3 лет

Большое внимание уделяется и детям с ограниченными возможностями здоровья. Таких в областном центре – 16 тыс. Для них в определенных детсадах установили бассейны, соляные пещеры, специальные тренажеры, сенсорные комплексы.

Чиновница добавила, что в 2017 году в Челябинске планируют построить два детских сада – в Курчатовском районе и поселке Чурилово. В целом, в планах Минобрнауки региона создать в 2017 году не менее 5 тыс. новых мест, из них 2 тыс. – в областном центре.

Напомним, в начале февраля в Челябинске разгорелся скандал из-за электронной очереди в детские сады. По данным активистов «Народного фронта», десятки родителей пропустили свою очередь из-за технического сбоя и плохой информированности – люди не знали, что «сайт переносится». Ситуацию прокомментировал министр образования области Александр Кузнецов.

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Теги: дошкольное образование, очередь в детсад, новости челябинска, детские сады, светлана портье
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