Очередь сокращают: в 2017 году на Южном Урале построят 5 детских садов за 1 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году в Челябинской области построят пять детских садов за 1 млрд рублей – об этом в среду, 8 февраля, на областном совещании при губернаторе заявил министр образования и науки Александр Кузнецов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня в общей базе очередников в детские сады числится 350 тыс. детей. Из них 228 тыс. – это те, кто уже «пристроен». Остальные – в основном, только родившиеся малыши, которые будут нуждаться в местах еще через несколько месяцев.

Проблему очередности планируют решать традиционными методами: строительством новых садов, созданием дополнительных групп, выкупом и ремонтом старых зданий.

Так, в планах Минобрнауки создать в 2017 году не менее 5 тыс. новых мест. В частности, два сада появятся в областном центре, по одному – в Аше, Аргаяше и Долгодеревенском. «В прошлом году очередь в детские сады значительно уменьшилась в Магнитогорске, поселке Полетаево (Сосновский район) и в Снежинске (ЗАТО). А вот Чебаркуль, Копейск, Миасс, напротив, могут столкнуться с нехваткой мест в детских садах для детей 3-7 лет в связи с миграционными процессами, Коркино – в связи с аварийным закрытием двух зданий детских садов», – доложил министр.

Он также отметил, что малоимущим родителям продолжат компенсировать плату за детские сады. В 2016 году родители 22,6 тыс. детей получили на эти цели 50 млн рублей, а в 2017 году предусмотрена субсидия в размере 106 млн.



Кузнецов также прокомментировал скандальную ситуацию с базой очередников, о которой в первых числах февраля рассказали активисты «Народного фронта». По их данным, десятки родителей пропустили свою очередь из-за технического сбоя и плохой информированности – люди не знали, что «сайт переносится».

«То, о чем говорит ОНФ, было осенью. Систему переносили. И я уверяю, что она была перенесена правильно, корректно и своевременно. Единичные случаи сбоя бывают. Но это происходит периодически – родители неправильно указали дату рождения, вместо тройки римской написали букву "Ш", еще какие-то мелочи, которые система не распознала. И на сайте комитета по образованию было объявлено, что база переносится», – сказал Кузнецов, добавив, что если родители неожиданно выбыли из очереди, нужно обращаться в муниципальный орган управления образованием, а «если там не помогают – в Минобрнауки».