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Агентство новостей Доступ 1 4 февраля 2017 года, 08:45

На Южном Урале займутся устройством в сады детей до 3 лет


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале планируют вплотную заняться обеспечением мест в детских садах для малышей младше трех лет – соответствующая программа будет реализовываться в 2017 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги заседания в Заксобрании рабочей группы по реализации проекта «Детские сады – детям».

Как отметила координатор проекта Светлана Лоскутова, проблема доступности дошкольного образования для детей старше трех лет в области решена полностью, от 1,5 до трех – частично. «На сегодняшний день для детей с полутора до трех лет процент обеспеченности местами составляет около 74%. Однако относительно детей младше данного возраста эту задачу предстоит решать в текущем году», – прокомментировала Светлана Лоскутова.

Таким образом, перспективной задачей на ближайшее время является обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей младше трех лет.

«Мы понимаем, что некоторые родители хотят отдать своих детей раньше в детский сад по объективным причинам, а не по своей прихоти. Например, родителям нужно работать, чтобы обеспечивать семью, а это значит, что ребенка нужно устроить в детское образовательное учреждение», – отметила член рабочей группы по реализации проекта «Детские сады – детям», первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

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Теги: челябинская область, заксобрание, очередь в детсад, новости челябинска, детские сады
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