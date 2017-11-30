Почти 25% челябинцев ежедневно испытывают стресс в конце рабочего дня

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Четверть челябинцев каждый день испытывают постоянный стресс на работе – к такому выводу пришли специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в ходе тематического соцопроса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В исследовании приняли участие 700 респондентов. Из них 24% испытывают постоянный стресс на работе. Еще 18,6% горожан, принявших участие в опросе, ощущают его, как они считают, часто – раз или два в неделю.

«Стоит отметить, что среди испытывающих эмоциональное напряжение жителей города чаще представлены респонденты с низким уровнем материальной обеспеченности, характеризующие собственное материальное положение оценочной позицией "денег хватает только на питание", а также челябинцы, занятые предпринимательской деятельностью», – говорят представители вуза.

В то же время горожане, испытывающие стресс редко или почти никогда (27,5%), напротив, характеризуются как люди со средним уровнем материальной обеспеченности. «В этой группе преобладают рабочие», – отмечают исследователи.

Эксперты утверждают, что зачастую причина стресса – бездарный менеджмент, приводящий к перегрузкам работника.

Фото с сайта stopalkogolizm.ru