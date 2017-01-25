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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 25 января 2017 года, 16:35

Тарифы системы «Платон» планируют поднять в два раза в 2017 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Тариф в системе «Платон» могут увеличить до 3,06 рубля за километр – однократный подъем запланирован на апрель 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщают «Ведомости», сейчас тариф составляет 1,53 рубля за километр вместо изначально запланированных 3,73 рубля. Ранее Минтранс РФ предлагал повысить тарифы с февраля 2017 года до 2,61 рубля, с июня – до окончательных 3,06.

Правительство РФ поручило министерству проработать возможность однократного повышения тарифа, а также подготовить поправки в Административный кодекс, ужесточающие наказание для владельцев грузовиков за неоплату проезда.

Система «Платон» запущена в ноябре 2015 года для взимания платы с большегрузов массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам – 1,53 рубля за каждый километр. Денежные средства поступают в Федеральный дорожный фонд и в дальнейшем направляются в качестве трансфертов на федеральные и региональные дорожные проекты. Таким образом, компенсируется вред, наносимый федеральным трассам большегрузами.

Введение этой платы вызвало недовольство со стороны перевозчиков – в связи с ростом финансовой нагрузки на владельцев большегрузов (владельцы таких автомобилей должны были уплачивать в бюджет два обязательных платежа на финансирование автомобильных дорог общего пользования). Акции протеста прошли по всей стране, в том числе и в Челябинской области.

Согласно принятому закону, сумма налога, исчисленная организациями по итогам налогового периода в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, уменьшается на сумму платы, уплаченной в отношении этого транспортного средства налогоплательщиком в данном налоговом периоде. Если сумма выплат по системе «Платон» больше налоговых выплат, то физическое лицо – владелец грузовика освобождается от выплаты транспортного налога.

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Теги: челябинская область, дороги, система платон
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