«Трактор» расстается с защитником Денисовым и готов представить новичков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Трактор» расторг контракт с защитником Владимиром Денисовым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Напомним, 33-летний Владимир Денисов перешел в стан «черно-белых» по ходу сезона 2015-2016 из казанского «Ак Барса». Защитник провел за «Трактор» 73 матча, в которых набрал 5 очков (2 гола + 3 результативные передачи) при показателе полезности «+18» и 88 минутах штрафа.

Клуб благодарит защитника за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

А уже в понедельник, 3 июля, «Трактор» готов представить новичков. В пресс-конференции вместе с генменеджером клуба Евгением Губаревым примут участие американский защитник Ник Бэйлен, первый швед в истории «Трактора», нападающий Линус Виделль, а также защитник Иван Вишневский и форвард Игорь Полыгалов.

Напомним, всего месяц остается до крупного фестиваля «Трактор open», куда приглашаются все, кто любит хоккей и свою команду.