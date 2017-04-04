18+ Осужден таксист, забивший жителя Миасса, не оплатившего проезд друзей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Таксист из Миасса (Челябинская область) отправится в колонию строгого режима за смертельное избиение горожанина, который не заплатил за проезд двух своих друзей-наркоманов, – чтобы получить деньги, 20-летний злоумышленник запер потерпевшего в багажник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено осенью 2016 года. Двое жителей Миасса, злоупотреблявшие наркотиками, вызвали такси, чтобы доехать от Машгородка до поселка Динамо. Денег у них с собой не было. Поэтому, прибыв на место, горожане позвонили другу, который должен был за них рассчитаться. Когда 40-летний мужчина пришел, они убежали. Друг пассажиров честно признался молодому водителю, что у него тоже нет денег, и предложил таксисту забрать его паспорт. Извозчик заявил, что документ ему не нужен, и у них с мужчиной произошел конфликт.

На место, чтобы поддержать водителя, приехал другой таксист, который помог запихнуть потерпевшего в багажник машины. Требуя денег, водитель стал катать горожанина по городу. Поскольку мужчина так и не нашел, чем расплатиться, таксист завез его в старую часть города, где жестоко избил. Оставив потерпевшего лежать в парке, парень уехал. Мужчину обнаружили случайные прохожие и отвезли в больницу, где он скончался от тяжелой травмы головы. Таксиста быстро отыскали и задержали. Парень признал свою вину.

Следователи СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области предъявили таксисту окончательное обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть) и пункту «а» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы группой лиц по предварительному сговору). По 127-й статье придется ответить и другу молодого человека, с которым они вместе заталкивали мужчину в багажник.

Суд Миасса вынес 20-летнему таксисту обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ольга Плеханова