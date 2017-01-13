Около 6 тонн санкционных груш изъято и уничтожено в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области задержано и уничтожено 6 тонн санкционных груш – польские фрукты были выявлены на федеральной трассе «Иртыш», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу таможни.

Грузовик с запрещенными товарами задержан сотрудниками Челябинской таможни совместно с ГИБДД и Россельхознадзором Курганской области на федеральной трассе «Иртыш».

Автомобиль, перевозивший 20 тонн фруктов, следовал из Санкт-Петербурга в Красноярск. Среди прочих товаров таможенники обнаружили около 6 тонн польских груш. Изъятый товар уничтожен на полигоне твердых бытовых отходов.

Отметим, что в 2017 году это первый факт перемещения через границу санкционных товаров.

Фото пресс-службы Челябинской таможни