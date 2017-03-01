Облсуд в 7 раз увеличил срок челябинцу, зарезавшему знакомого с одного удара

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский облсуд более чем в 7 раз увеличил срок для местного жителя, который с одного удара зарезал знакомого в ходе пьяного конфликта, – действия осужденного переквалифицированы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома 105-А по улице Братьев Кашириных в Челябинске, на почве личных неприязненных отношений нанес своему знакомому не менее одного удара ножом, от которого наступила смерть последнего.

Предварительным следствием совершенное деяние было квалифицировано по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), однако Калининским районным судом действия были переквалифицированы на часть 1 статьи 108 УК РФ (убийство по неосторожности), ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев колонии строгого режима.

Приговор обжаловали государственный обвинитель и представитель потерпевшего, не согласившиеся с переквалификацией действий виновного.

Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского облсуда 28 февраля, рассмотрев материалы дела, постановила новый приговор: мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ, ему назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.