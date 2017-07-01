Непогода в Москве задерживает 6 рейсов до Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В аэропортах Москвы в пятницу, 30 июня, были задержаны и отменены более 450 рейсов, еще 41 отменен в субботу, 1 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные онлайн-табло столичных аэропортов.

По информации на 06.30 мск, в аэропорту Домодедово задержаны 179 рейсов, еще два отменены. В Шереметьево задерживаются 270 рейсов, 39 отменены. Во Внуково, согласно онлайн-табло, задерживается один рейс, уточняет ТАСС.

Рейсы до Челябинска более чем задерживают «Уральские авиалинии» (плановое время прибытия – 02.05 местного времени 1 июля), «Аэрофлот» (02.40 и 04.30), Nordwind Airlines (04.05), «Победа (04.55), S7 (05.55). С двухчасовым опозданием, но все-таки прилетели на Южный Урал «ТУшки» компаний Red Wings и «Нордавиа» (оба 07.16 вместо 05.10).