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Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 17:34

Немецкая металлургическая компания проинвестирует создание уникальной лаборатории в ЮУрГУ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске прошло торжественное подписание меморандума о взаимопонимании между Южно-Уральским государственным университетом и компанией SMS group, которая является ведущим мировым производителем металлургического оборудования, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Более пяти лет SMS group сотрудничает с ЮУрГУ – студенты вуза проходят стажировки на предприятиях подразделения в России и Германии. Для заключения соглашения в университет прибыл исполнительный вице-президент Подразделения технического сервиса холдинга Пино Тезе, который также является профессором кафедры «Процессы и машины обработки металлов давлением» ЮУрГУ.

Совместно с вузом компания SMS group будет создавать лабораторию аддитивных технологий «Механики, лазерных процессов и цифровых производительных технологий», которую возглавляет профессор Национальной инженерной школы Сент-Этьена (ENISE, Франция), сотрудник ЮУрГУ Марина Самодурова.

«Аддитивные технологии – это одно из перспективных направлений создания инженерии поверхности с требуемыми технологическими и физико-механическими свойствами за счет нанесения порошковых покрытий, в том числе и методами лазерной наплавки», – рассказала профессор.

Сотрудниками лаборатории станут научные сотрудники, аспиранты и выпускники вуза, которые имеют достаточный опыт в данной сфере. На первом этапе выбрано место для размещения лаборатории (на площадке ЮУрГУ в лабораторном корпусе) и составлен перечень необходимого оборудования. В ходе подписания соглашения о сотрудничестве ректор ЮУрГУ Александр Шестаков подчеркнул, что развитие университета во многом зависит от того, насколько серьезные и перспективные задачи будут стоять перед вузом.

«У лаборатории, которую построят в университете, будут огромные перспективы. В России с каждым днем увеличивается количество заказов на исследования, которые мы будем проводить. Наша задача не только работать вместе со своими инвесторами, но и выходить на всероссийский уровень», – отметил ректор.

Как подчеркнул Пино Тезе, в лаборатории будут решаться две основные задачи: выполнение необходимых научно-исследовательских работ, а также практическое применение разработок на новейшем оборудовании.

«Компания SMS group работает на Урале уже 75 лет. Челябинск в целом и Южно-Уральский государственный университет, в частности, очень важны для нашего развития. Нам нужны квалифицированные кадры. Меня также очень радует факт появления лаборатории, ведь те знания, которые мы получим в ходе работы лаборатории, будут распространять по всем уголкам мира», – рассказал Пино Тезе.

Добавим, что после подписания меморандума в Челябинск приедет команда из нескольких специалистов SMS group, которые вместе с учеными ЮУрГУ решат технические вопросы проекта.

Фото пресс-службы ЮУрГУ

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Теги: юургу, вузы челябинска
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