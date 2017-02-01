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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 09:51

На строительство школ из федеральной казны Челябинской области выделено 176 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство РФ распределило субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2017 году – Челябинской области выделено 175 млн 778,5 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

Субсидии в объеме 25 млрд рублей распределены бюджетам 57 субъектов Федерации на софинансирование расходов, возникающих у них при реализации региональных программ создания новых школьных мест.

«Средства направляются на возмещение расходов региональных бюджетов на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации в рамках государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы», – говорится в пояснительной записке.

В январе 2017 года сообщалось, что правительство Челябинской области планирует подать заявку на участие в федеральной программе по строительству школ и получить федеральные средства на возмещение затрат на строительство новой школы на Краснопольской площадке в новом микрорайоне Парковый в Челябинске. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2017 года. Новое общеобразовательное учреждение рассчитано на 1 175 учащихся. В здании предусмотрены два спортивных зала: на первом этаже – для игровых видов спорта, на втором – гимнастический зал. Также в школе запланированы актовый зал на 250 мест, большая библиотека, помещение для интерактивного обучения, а также кинозал. На пришкольной территории разместятся большое футбольное поле, беговая дорожка и две спортплощадки.

Напомним, реализация масштабного проекта по созданию новых мест в общеобразовательных организациях началась в 2016 году. В течение 10 лет в области планируется создание почти 19 тыс. новых мест. Общий объем финансовых средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете в 2017 году, 570 млн рублей. В настоящее время в регионе идет активное строительство двух объектов: в Челябинске (Краснопольская площадка) и Сосновском районе (поселок Есаулка).

В прошлом году Челябинская область получила из федерального бюджета 409 млн рублей на возмещение затрат в рамках региональной программы. На эти средства была выкуплена школа по улице Академика Королева в Центральном районе Челябинска на 800 мест. Здание оснащено современными средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ общего образования, соответствующими современным условиям обучения.

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Теги: челябинская область, правительство, школы, новости челябинска
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